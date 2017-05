MotoGP Jerez: Dovizioso, “Oggi le condizioni erano difficili, ma siamo riusciti a fare un buon lavoro”

di Gianluca Rizzo

Gp Jerez MotoGP Dovizioso Ducati-Partenza a due velocità per il pilota Ducati nella prima giornata di libere sul circuito di Jerez de la Frontera. Ottimo risultato per sulla pista bagnata nelle FP1, quando Andrea Dovizioso ha chiuso con il quarto tempo. Mentre non è riuscito a ripetersi nel pomeriggio spagnolo. e ha chiuso la giornata in ottava posizione. Il forlivese nel suo giro veloce ha commesso un errore e non è riuscito così a risalire posizioni. Da domani si fa sul serio sperando di trovare l’asfalto completamente asciutto.

Queste le parole di Andrea Dovizioso: “E’ stato importante fare il turno di oggi pomeriggio con l’asfalto praticamente asciutto perché, anche se c’erano ancora delle chiazze di acqua, siamo riusciti a fare un buon lavoro e questo ci aiuta ad essere pronti per domani mattina. Oggi le condizioni erano piuttosto difficili e bisognava cercare di non sbagliare, ma nel mio giro veloce purtroppo ho commesso un piccolo errore altrimenti sarei stato più veloce. Nonostante ciò il mio tempo non è male, anche se faccio ancora fatica ad essere veloce come vorrei in centro curva. Adesso vediamo cosa riusciremo a fare domani, quando sicuramente troveremo l’asfalto completamente asciutto.”

Foto di Alex Farinelli

5th maggio, 2017

Tag:Andrea Dovizioso, Ducati, Gp Spagna, Gp17, Jerez, Jerez GP, Jerez MotoGP, Michelin, MotoGP, MotoGP 2017, MotoGP Jerez, Motomondiale, Motomondiale 2017, Prove Libere Gp Spagna, Prove Libere Jerez