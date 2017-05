MotoGP | Jerez, Day 1: Espargarò, “Sul bagnato mi sono trovato davvero molto bene”

di Roberto Valenti

Jerez, Aprilia Gresini | Nonna e ventesima posizione per Aleix Espargarò e Sam Lowes nelle prove libere del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del mondiale MotoGP 2017. In una giornata caratterizzata dal brutto tempo e dalle basse temperature, lo spagnolo del team Aprilia è riuscito a centrare la top ten, piazzandosi in nona posizione. Ancora in difficoltà invece Lowes, ventesimo e lontano dai miglior tempi.

Ecco le parole di Aleix Espargarò: “Stamattina sul bagnato mi sono trovato davvero molto bene, da qualche tempo non riuscivo ad essere così veloce in quelle condizioni. La caduta nelle FP2 è stata un mio errore, sono andato un po’ fuori traiettoria trovando una chiazza di bagnato. Un peccato perché le due moto sono settate in maniera molto diversa, quando sono dovuto ripartire con la seconda le condizioni non erano adeguate al tipo di assetto. Non ho trovato lo stesso feeling, specialmente all’anteriore, ma domani con pista asciutta i tempi miglioreranno molto quindi avremo modo di continuare il nostro programma di prove”.

Ecco invece le impressioni di Sam Lowes: “Le mie sensazioni in sella sono state subito molto buone su questo tracciato: credo perciò che domani potremo migliorarci sensibilmente e compiere un buon lavoro sulla moto. Nelle FP2 ero un po’ nervoso perché non avevo esperienza con le gomme Michelin in condizioni così miste, con chiazze di umido in pista, ma le previsioni meteo per domani sono buone, perciò sono convinto che potremo fare dei passi in avanti significativi. Continueremo a lavorare in particolare per migliorare il comportamento della moto nei settori più veloci della pista”.

Foto: A.Farinelli

5th maggio, 2017

