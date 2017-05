MotoGP Jerez: Dani Pedrosa, “Oggi abbiamo fatto un buon lavoro”

di Alessio Brunori

GP Jerez MotoGP Repsol Honda Team – Grande inizio a Jerez de la Frontera per Dani Pedrosa, che ha fatto sue sia le free practice 1 che le free practice 2 della classe MotoGP. Il centauro della Honda ha dominato sia sul bagnato (al mattino) che sull’asciutto (turno pomeridiano), lasciando le briciole alla concorrenza. A lui la parola.

“Abbiamo fatto un buon lavoro, sia stamattina sul bagnato che oggi pomeriggio sull’asciutto. E’ molto importante partire bene, da domani sono previste temperature in aumento e bisogna essere molto precisi – ha detto Dani Pedrosa – Quest’anno la moto è più precisa, sono contento di come sto guidando. Quando ho provato il nuovo scarico (che utilizza anche Crutchlow ndr) non era ancora a punto. Oggi soddisfatto del pacchetto che ho a disposizione, poi lunedì nei test proverò nuove soluzioni.”

Foto: Alex Farinelli

