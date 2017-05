MotoGP: Rossi, “Jerez pista fantastica, grande atmosfera e tanti appassionati”

di Alessio Brunori

Gp Jerez MotoGP Yamaha Press Conference – Valentino Rossi ha parlato alla conferenza stampa pre-GP a Jerez de la Frontera. Il centauro della Yamaha arriva in Spagna da leader della classifica mondiale e domenica punta alla vittoria. A lui la parola.

“Innanzitutto sono felice di tornare in Europa, non voglio dire che il vero campionato inizi qui, ma ci sono le piste più vecchie e con più storia. C’è una grande atmosfera, ci sono tanti appassionati, è un piacere guidare qui ed arrivare in testa al campionato – ha detto Valentino Rossi – Lo scorso anno ho disputato un grande weekend, ho vinto, ma ogni volta è diverso, è una pista fantastica e difficile, ma è un piacere guidare qui.”

Domenica potresti regalare la vittoria numero 500 alla Yamaha, lo hai già fatto 16 anno fa con la Honda.

“Sarà difficile ma ci proveremo.”

Lunedì ci sarà un test, cosa ti aspetti?

“E’ sempre difficile provare dopo una gara, ma sarà un test importante, abbiamo cose nuove da provare sulla moto e anche nuovi pneumatici. Martedì scorso abbiamo provato anche a Le Mans, siamo spesso in moto in questo periodo, siamo in buona forma.”

Sei ad otto vittorie da Giacomo Agostini, pensi di poterlo battere?

“Negli ultimi anni non ho vinto molto a stagione, cercherò comunque di fare il massimo.”

4th maggio, 2017

Tag:Gp Spagna, Jerez, Jerez GP, Jerez MotoGP, Michelin, MotoGP, MotoGP 2017, MotoGP Jerez, Motomondiale, Motomondiale 2017, Press Conference GP Spagna, Preview Gp Spagna, Preview Jerez, Valentino Rossi, Yamaha, Yamaha M1