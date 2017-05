MotoGP: Lorenzo, “In Ducati mi hanno dato fiducia, cercherò di ripagarli con i risultati”

di Gianluca Rizzo

Gp Jerez MotoGP Ducati Press Conference– Jorge Lorenzo festeggia oggi il suo 30esimo compleanno, e la prima gara nel Motomondiale 15 anni fa proprio sul circuito di Jerez. Nonostante l’inizio di stagione difficile, il maiorchino guarda avanti cercando di fare sempre meglio.

Queste le parole di Jorge Lorenzo: “Trentanni non sono pochi ma dicono che i 30 siano i nuovi 20. La stagione non è iniziata bene, le aspettative erano alte ma le cose non sono andate bene. Speravo fosse più facile ma la Ducati è una moto speciale. Le qualifiche di Austin sono andate bene. In gara poi ho chiuso a 4 secondi da Dovizioso che sono 5 anni che è in Ducati. Sto lavorando sodo e cercherò di fare il mio meglio per migliorare. E’ dura ma sono felice, il mio team mi sostiene e mi da tutto quello di cui ho bisogno. Anche in Argentina dopo la caduta e il gesto, non bellissimo, mi hanno dato fiducia. Io cercherò di ripagarli con i risultati. Per domenica il risultato dipende da molti fattori. Questa pista non si adatta alla Ducati ma a me piace molto. Cercherò di compensare le difficoltà con ambizioni e feeling con la moto.”

E’ stato chiesto contro chi preferirebbe lottare all’ultima curva e il maiorchino a risposto: “Vale e Marc sono molto forti in frenata, penso sia peggio arrivare alla lotta con Marc perché è giovane e non ha paura di cadere. Ma penso che il problema sarà tra lui e Maverick.”

Prima dell’inizio della stagione la Ducati ha effettuato un giorno di test sul circuito spagnolo, e il #99 ha detto: “E sempre bello girare qui. Abbiamo girato qui per i test ma dopo le prime gare la mia posizione è cambiata parecchio. Voglio provare per vedere se è migliorato il feeling con la moto.”

