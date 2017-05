MotoGP: Guintoli sostituirà Rins dal GP di Francia

di Alessio Brunori

MotoGP Team Suzuki – Sarà il francese Sylvain Guintoli a sostituire dal Gran Premio di Francia l’infortunato Alex Rins in sella alla Suzuki GSX-RR. Il pilota francese sarà il suo sostituto fino a quando lo spagnolo non si sarà del tutto ripreso.

La prima presa di contatto avverrà a Jerez, dove la Suzuki proverà dopo il Gran Premio di Spagna, prima tappa europea del motomondiale 2017.

La scelta di Sylvain Guintoli per sostituire l’infortunato Alex Rins è una sorta di scelta naturale per la squadra: non solo è stato Campione del Mondo Superbike nel 2014, ma ha anche ha già esperienza in MotoGP ed è già un pilota Suzuki. Attualmente sta disputando il campionato Superbike britannico con il team Suzuki Bennetts in sella alla nuovissima Suzuki GSX-R1000R.

“In primo luogo, vorrei ringraziare la Suzuki per avermi dato questa fantastica opportunità. Essere in grado di guidare la GSX-RR, attualmente una delle moto più veloci al mondo è una prospettiva molto eccitante, per non parlare della mia gara di casa davanti ai tifosi francesi – ha detto Guintoli – Il ‘Le Mans Grand Prix’ mi ricorda tante cose , la migliore, naturalmente, essere stato in testa alla gara MotoGP per un paio di giri nel 2007. Sarà una sfida molto difficile, dovrò adattarmi alla potenza del prototipo MotoGP e alle gomme Michelin, ma il mio obiettivo principale è quello di godermi l’esperienza e dare il 100% per il team Suzuki Ecstar. Martedì cercherò di adattarmi per cominciare a capire questa straordinario moto. Infine, voglio augurare un buon recupero ad Alex.”

4th maggio, 2017

Tag:Alex Rins, Gp Francia, Gp Le Mans, GSX-RR, Guintoli Sostituira Rins, MotoGP, MotoGP 2017, Motomondiale, Motomondiale 2017, Preview Gp Francia, Preview Le Mans, Suzuki, Suzuki GSX-RR, Sylvain Guintoli