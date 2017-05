Moto2 | Marini e Baldassarri pronti per la prima tappa europea

di Jessica Cortellazzi

Preview Moto2 Gp Jerez – Si torna in Europa con il gran premio di Jerez, una delle piste preferite dei piloti del team Forward Racing Team.

Lorenzo Baldassarri vuole lasciarsi alle spalle la gara sfortunata del Texas, dove è stato coinvolto in un incidente al primo giro. In classifica mondiale è settimo con 21 punti:

“Jerez è una pista che mi piace, ho dei buoni ricordi, inoltre si adatta molto bene al mio stile di guida per via delle curve veloci. Non vedo l’ora di correre, il mio obiettivo è quello di essere competitivo fin dalle prove in modo da essere preparato per la gara”.

Luca Marini è reduce da una buona gara ad Austin dove si è classificato al decimo posto (partiva dalla 23esima posizione). In classifica mondiale è ottavo con 20 punti.

“Arrivo qui dopo aver lavorato molto sulla moto, inoltre conosco molto bene il tracciato perchè ho corso con il campionato spagnolo. Se lavoriamo bene, possiamo fare un buon weekend”.

4th maggio, 2017

