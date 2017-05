MotoGP: Valentino Rossi, “Il fine settimana a Jerez sarà molto importante”

di Alessio Brunori

Gp Jerez MotoGP Yamaha – Valentino Rossi arriva in Spagna da leader della classifica mondiale. Il campione della Yamaha pur non avendo mai vinto, è in cima alla classifica grazie ai podi ottenuto in Qatar, Argentina e Stati Uniti. Ora arriva Jerez, prima tappa europea del motomondiale 2017, una pista dove il pesarese è sempre andato fortissimo e dove ha vinto nove volte (ben sette vittorie nella classe regina 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009 e 2016), l’ultima lo scorso anno. A lui la parola.

“Non mi sarei mai aspettato di arrivare a Jerez come leader del Campionato. Sono molto contento perché siamo riusciti a risolvere alcuni dei problemi che avevamo incontrato durante i test invernali e stiamo facendo davvero buone gare. Dobbiamo ancora migliorare la moto, questo è sicuro – ha detto Valentino Rossi – Il fine settimana a Jerez sarà molto importante. Questa è la prima gara europea e si tratta di un circuito che mi piace molto. Abbiamo migliorato molto ad Austin a partire dal primo turno di prove libere ed ora sarà importante migliorare anche a Jerez. Abbiamo capito come lavorare con questa moto e sono sicuro che saremo in grado di trovare ciò che stiamo cercando.”

Foto: Alex Farinelli

3rd maggio, 2017

