MotoGP: Maverick Vinales, “Vado a Jerez extra motivato”

di Alessio Brunori

Gp Jerez MotoGP Yamaha – Maverick Vinales dopo aver vinto le prime de gare della stagione, era caduto ad Austin, dove era stato comunque velocissimo. Il rider spagnolo della Yamaha arriva quindi a Jerez (teatro del Gran Premio di Spagna, prima gara europea della stagione) motivatissimo e pronto a far bene davanti ai proprio tifosi. A lui la parola.

“Dopo il deludente risultato di Austin, sono felice di non aver riportato lesioni. Abbiamo dimostrato che abbiamo il potenziale per lottare per la vittoria in ogni gara e questo mi motiva ad arrivare a Jerez ancora più forte di quanto non fossi all’ultimo GP – ha detto Maverick Vinales – Jerez è una pista buona per la Yamaha, sono sempre stati molto veloce lì, quindi so che posso essere forte e veloce a Jerez come lo ero stato ad Austin e come lo sono stato in tutto i circuiti durante l’inizio della stagione. Dobbiamo essere concentrati, trovare un buon set-up e spingere fino alla fine della gara. Sono extra motivato per la prossima gara.”

Foto: Alex Farinelli

3rd maggio, 2017

Tag:Gp Spagna, Jerez, Jerez GP, Jerez MotoGP, Maverick Viñales, Michelin, MotoGP, MotoGP 2017, MotoGP Jerez, Motomondiale, Motomondiale 2017, Preview Gp Spagna, Preview Jerez, Yamaha, Yamaha M1