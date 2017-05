MotoGP: Cresce la “febbre” per il Gran Premio d’Italia al Mugello, 25.000 i posti in tribuna

di Alessio Brunori

Motomondiale 2017 GP d’Italia – Il Gran Premio d’Italia (in programma al Mugello nel weekend 2-4 giugno) si preannuncia come uno dei più seguiti dagli appassionati, che si ritrovano sulle colline e sulle tribune del circuito toscano.

Aumentano i posti in tribuna, da quella Centrale alla Poggio Secco, alla Materassi, passando per la “58” dedicata a Marco Simoncelli, al Correntaio, e alla Tribuna Ducati.

La Tribuna Centrale, aumenta di 1500 posti e in totale i posti in tribuna saranno 25.000. Tutto questo per rispondere alle richieste ed aspettative degli appassionati, per uno spettacolo che si preannuncia straordinario.

