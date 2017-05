MotoGP: Cal Crutchlow, “A Jerez punto al podio”

di Alessio Brunori

GP Jerez MotoGP Team Honda LCR – Cal Crutchlow si appresta a disputare il Gran Premio di Spagna e l’obiettivo è far bene e cercare di nuovo il podio, quel podio conquistato in Argentina. Ad Austin il centauro del Team LCR aveva concluso quarto, a lui la parola.

“Non vedo l’ora di correre il Gran Premio di Spagna a Jerez, perché è la prima gara in Europa, quindi è tutto un po’ più vicino a casa. E’ un circuito che mi piace, anche se lo scorso anno non avevamo fatto una gran gara. Tuttavia, vado con grandi speranze e dopo le ultime positive gare, non c’è alcun motivo per non andar bene anche a Jerez – ha detto Cal Crutchlow – Non vedo l’ora di lavorare con il Team per capire se riusciremo a migliorare il quarto posto di Austin e fare una grande gara.”

Foto: Alex Farinelli

3rd maggio, 2017

Tag:Cal Crutchlow, Gp Spagna, Honda, Honda Rc213v, Jerez, Lcr Honda MotoGP, MotoGP, MotoGP 2017, Motomondiale, Motomondiale 2017, Preview Gp Spagna, Preview Jerez, Team Lcr