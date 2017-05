MotoGP: Andrea Iannone, “Fiducioso per la gara di Jerez”

di Alessio Brunori

GP Jerez MotoGP Team Suzuki – Andrea Iannone spera che la gara di Jerez, primo appuntamento europeo del motomondiale 2017, sia positiva per se e per la Suzuki. Il centauro abruzzese ha buoni ricordi dei test dello scorso anno e questo lo fa essere fiducioso. A lui la parola.

“Spero davvero che questa sarà una gara positiva per noi. L’anno scorso abbiamo fatto dei test qui a Jerez che mi avevano lasciato una sensazione positiva. Anche la prestazione non era stata male. Questo mi dà una certa fiducia per questa gara – ha detto Andrea Iannone – Dovremo lavorare sodo sin dall’inizio, il venerdì, per risolvere alcuni problemi che abbiamo incontrato, ma abbiamo già alcune idee. Mi piacerebbe davvero finire domenica prossima con un sorriso.”

Foto: Alex Farinelli

