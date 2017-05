MotoGP | Preview Spagna, Espargarò: “Non vedo l’ora di correre in Europa“

di Roberto Valenti

Jerez Preview – Dopo il pessimo fine settimana di Austin, Aprilia è pronta al riscatto nel prossimo Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del mondiale MotoGP. La Casa italiana porterà in pista numerose evoluzioni sulla RSGP e l’obiettivo a Jerez sarà quello di agganciare il gruppo di vetta. Il tracciato spagnolo premia le qualità del telaio e proprio per questo le aspettative dei piloti Aprilia sarano abbastanza alte.

Ecco le impressioni di Alex Espargarò: “Non vedo l’ora di correre in Europa e specialmente a Jerez, una delle mie gare di casa. Mi piace l’atmosfera che creano gli appassionati spagnoli, oltre al tracciato. Dopo la scivolata in Argentina e i problemi di Austin voglio tornare a disputare un GP senza intoppi, lavoreremo per trovare il miglior setup e fare una bella gara”.

Ecco invece le parole di Sam Lowes: “Ho ricordi molto buoni della gara a Jerez lo scorso anno, dove ho ottenuto sia la pole position che la vittoria. E’ un circuito che mi piace, punto a fare un ulteriore passo avanti in questo weekend. L’obiettivo è sicuramente quello di ottenere i miei primi punti iridati in MotoGP”.

Foto: A.Farinelli

