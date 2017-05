Moto3 | Preview GP Jerez, Di Giannantonio pronto a ripetersi

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Preview GP Jerez – Dopo la fantastica gara di Austin con entrambi i piloti sul podio, il team Del Conca Gresini, si prepara ad affrontare il primo round europeo della stagione.

Fabio Di Giannantonio è sesto nella classifica mondiale e dopo la delusione per la gara dell’Argentina, il podio del Texas ha ridato motivazione al pilota romano:

“Dopo la gara di Austin, a Jerez ho ancora più motivazione di fare bene. Il nostro obiettivo è la top cinque ma daremo il massimo per stare nei primi tre; in America abbiamo trovato una buona base su cui lavorare e che ci tornerà utile anche per Jerez. Siamo concentrati!”.

Reduce da un brillante inizio di stagione con tre podi e una seconda posizione in campionato, Jorge Martin arriva nella gara di casa sperando di poter salire sul gradino più alto del podio:

“Jerez è una pista fantastica e sono motivato perchè i test qui erano andati davvero bene. Ho iniziato bene questa stagione e voglio continuare così; spero di poter iniziare il weekend al meglio e di poter lottare per la vittoria”.

2nd maggio, 2017

Tag:Del Conca Gresini, Fabio Di Giannantonio, Gp Jerez, Jorge Martín, Moto3