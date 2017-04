Acerbis Dutch Round, Gara 2: manche in rimonta per Jordi Torres

di Michela Alitta

E’ stato un fine settimana di alti e bassi quello concluso dal team Althea BMW Racing al TT Circuit di Assen, teatro del quarto appuntamento in stagione.

La squadra di Genesio Bevilacqua si è presentato in Olanda con una nuova line up di piloti: ufficializzato il ritiro di Markus Reiterberger per motivi di salute, il tedesco non ha infatti recuperato appieno dal brutto incidente occorso lo scorso giugno nel round di Misano, ha promosso Raffaele De Rosa come “titolare” al fianco di Jordi Torres.

L’obiettivo del pilota italiano è stato anzitutto quello di macinare km con la moto e acquistare confidenza: in questo senso il 13esimo posto in Gara 1 e il 17esimo nella seconda manche, dove ha sofferto per il forte vento in pista, hanno tutto un altro valore.

Discorso diverso per Jordi Torres che invece puntava a fare un buon weekend: ci è riuscito a metà con la bella rimonta in Gara 2 che lo ha portato dalla 14esima piazza alla settimana finale.

“Ho faticato un po’ all’inizio con la gomma nuova” – ha raccontato Jordi Torres – “ma dopo quattro o cinque giri ho cominciato a prendere fiducia, riuscendo a sorpassare alcuni piloti e riuscendo in una bella rimonta. Con un buon passo fino alla fine, sono riuscito a passare anche Laverty prima del traguardo, chiudendo settimo. Non male, ma spero di poter fare di più a Imola, una delle piste di ‘casa’ del team”.

“Ho cercato di partire bene e spingere fin dall’inizio” – ha dichiarato Raffaele De Rosa – “Mi sentivo abbastanza bene sulla moto fino a circa metà gara ma una volta che è aumentato il vento ho cominciato ad avere delle difficoltà nel gestire la moto ed ho cercato di portare a termine la gara. Non sono contento del risultato ovviamente, ma sappiamo di avere le potenzialità per poter fare meglio…”

Il quinto round della stagione si svolgerà all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, dal 12 al 14 maggio.

