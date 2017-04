Bridgestone Challenge 2017: sta per iniziare la nuova stagione

di Giacomo Caliterna

Bridgestone Challenge 2017 – dopo la pausa invernale e l’avvio del Civ ad Imola, il 6 e 7 Maggio a Misano Adriatico sarà la volta del Bridgestone Champions Challenge 2017 e della Coppa Italia FMI.

Il Challenge vedrà piloti iscritti sia nella 600 che nella top class 1000 e, dai test appena conclusi, ci aspettiamo una stagione all’insegna della bagarre e dello spettacolo.

Idealgomme Racing, organizzatore del Campionato, si presenta al via con un rinnovato ed ancor più efficiente service in area tecnica, potenziando la struttura per rispondere al meglio alle richieste di tutti i piloti e per garantire un servizio rapido e di altissimo standard qualitativo. L’Idealgomme Village sarà come sempre il cuore del Bridgestone Champions Challenge, il luogo dove trovarsi per trascorrere i momenti di relax nel paddock, per stemperare la tensione prima delle gare e festeggiare alla fine tra gli applausi.

A Misano sarà presentata ufficialmente anche la birra speciale che IBeer ha studiato e sapientemente prodotto con la cura e l’esperienza dei suoi mastri birrai. Si tratta della birra ufficiale del Challenge IRace , una bevanda che rispecchia e racchiude nel suo sapore particolare lo spirito del Bridgestone Champions Challenge, un gusto deciso, che sa di sfide, di adrenalina, di vittoria.

Non ci resta che augurare bono spettacolo!

