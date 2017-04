MotoGP: Test Michelin a Le Mans il 2 e 3 maggio

di Gianluca Rizzo

MotoGP Test Le Mans– Nella settima che precede lo sbarco della MotoGP sul circuito di Jerez, le squadre della classe regina scenderanno in pista per una sessione di test privati, richiesti da Michelin, sul circuito di Le Mans. Il circuito francese, ri-asfaltato di recente, potrebbe crea problemi alle gomme della casa di Clermont Ferrand, che ha deciso così di testare la tenuta prima della tappa francese che si disputerà dal 19 al 21 maggio.

Nella due giorni di test, che si terranno il 2 e 3 maggio, parteciperanno: Yamaha, Suzuki, Aprilia, Honda e Ducati.

Da regolamento le case hanno a disposizione 5 giorni di test privati nell’arco della stagione; Ducati e Honda avendo già sfruttato uno dei 5 giorni a disposizione faranno scendere in pista i piloti ufficiali solo per una giornata, lasciando la moto in mano al tester Michele Pirro, nel caso della Rossa, e non scendendo in pista per la seconda giornata nel caso della casa dell’ala dorata. Per gli altri dovrebbe essere confermata la line up ufficiale.

La Yamaha nel corso dei due giorni dovrebbe alternare Valentino Rossi e Maverick Vinales, mentre, per la Suzuki scenderanno in pista Andrea Iannone e il tester Takuya Tsuda, visto l’infortunio di Alex Rins. Nessun problema per Aprilia e KTM, che essendo ancora in fase di sviluppo, non hanno un limite nelle giornate di test.

In occasione dei test Michelin a Le Mans, la casa francese porterà in pista anche la ormai famigerata gomma con compound 2016, che fece tanto discutere a inizio stagione.

I piloti della MotoGP avranno poi un’altra sessione di test ufficiali IRTA il giorno dopo la gara sul circuito di Jerez, in programma il 7 maggio.

Foto di Alex Farinelli

28th aprile, 2017

Tag:Aleix Espargaro, Andrea Iannone, Aprilia, Dani Pedrosa, Ducati, Honda, Ktm, Marc Marquez, Maverick Viñales, Michelin, MotoGP, MotoGP 2017, Motomondiale, Motomondiale 2017, Test Le Mans, Test Michelin Le Mans, Vaelntino Rossi, Yamaha