MotoGP: Rossi, “Essere il leader del mondiale più anziano dal ’49 mi fa piacere, ma vuol dire che sono vecchio”

MotoGP Valentino Rossi- Il pilota di Tavullia con il podio conquistato a Austin ha conquistato la vetta della classifica mondiale, il pilota più anziano dal 1949 ad essere in testa al campionato. Un primato detenuto da Harnold Daniell che in quell’anno, grazie alla vittoria nelle prime due tappe del mondiale, conquistò il vertice della classifica a 39 anni e 256 giorni. Primato ancora imbattuto ma avvicinato da Valentino Rossi, che con i suoi 38 anni e 66 giorni, si è piazzato al secondo posto in questa particolare graduatoria.

Prossima tappa del Motomondiale sarà Jerez de la Frontera, pista dove il “Dottore” ha vinto lo scorso anno e dove spera di mantenere la leadership della classifica.

Queste le parole di Valentino Rossi, intervistato da Radio DeeJay: “Sono contentissimo di essere primo in classifica, è una cosa bella perché nei test avevo sempre fatto fatica, invece sono state 3 gare bellissime e ho fatto tre podi. Marquez e Vinales hanno sbagliato una volta a testa e quindi sono avanti io. Bisogna sempre cercare di andare più forte possibile senza mai cadere, questo sarebbe l’obiettivo.”

“Questo è un risultato che non mi aspettavo, ho sempre fatto fatica con la nuova moto durante i test, quindi stavamo inseguendo; in più Marc e Vinales volavano, sono stati avanti durante tutti i test, quindi questo è un risultato un po’ a sorpresa. Sono solo tre gare però sono stato sempre lì,posso essere competitivo.”

Il campione di Tavullia, poi sul record ha aggiunto: “Essere il pilota più anziano intesta al mondiale dai tempi di Harnodl Daniell è una notizia che mi fa felice da una parte e un po meno dall’altra, vuol dire che sono vecchio, però va bene uguale. Avrei preferito essere il più giovane.”

“Adesso si torna in Europa fino a ottobre, quindi inizia il campionato vero nelle piste storiche dove c’è tutta un’altra atmosfera e cultura. Si parte da Jerez, che è una pista fantastica, dove l’anno scorso sono riuscito a vincere. Poi ci sono una serie di super piste, si va a: Le Mans, Mugello, Barcellona e Assen. Andiamo incontro al momento più bello del campionato, dove ci sono le gare più belle.

28th aprile, 2017

