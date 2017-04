MotoGP: Il meteo rovina i piani Aprilia al Mugello

di Alessio Brunori

Test Aprilia MotoGP Mugello – L’Aprilia con i piloti ufficiali Aleix Espargarò e Sam Lowes, sperava di poter provare molte cose nella due giorni di test al Mugello programmata per mercoledì e giovedì.

Purtroppo il meteo ha rovinato i piani e i due piloti hanno potuto percorrere pochissimi giri, qualcuno sul bagnato. Dopo le performance di Austin (tre cadute per Aleix Espargarò), la casa veneta sperava molto in questi test, che però come detto sono stati vanificati dal maltempo. La nuovo RS-GP è pesante nei cambi di direzione e fatica ad “assorbire” le buche.

“Sappiamo che il nostro punto debole sono i cambi di direzione, la moto è troppo pesante e troppo sensibile alle buche. Dobbiamo lavorare su questo così come lavorare sull’accelerazione. Abbiamo un nuovo telaio che può variare la distribuzione dei pesi e dovremo lavorare su questo – ha detto Aleix -Espargarò così come riportato da Crash.net – Stiamo cercando di mettere più peso all’anteriore, abbiamo spostato tutto il peso del motore davanti e il nuovo telaio ci permetterà maggiori regolazioni.”

L’Aprilia sarà in pista martedì a Le Mans in un test organizzato dalla Michelin. Espargaro e Lowes saranno affiancati da Valentino Rossi e Maverick Vinales in sella alle Yamaha ufficiali, Marc Marquez e Dani Pedrosa in sella alle Honda ufficiali, Cal Crutchlow su Honda del Team LCR, dai piloti ufficiali KTM Pol Espargarò e Bradley Smith e dai tester Mika Kallio (KTM) e Michele Pirro (Ducati).

Foto: Alex Farinelli

28th aprile, 2017

Tag:Aleix Espargaro, Aprilia MotoGP, Aprilia RS-GP, Aprilia RS-GP 2017, MotoGP, MotoGP 2017, Motomondiale, Motomondiale 2017, Sam Lowes, Test Le Mans, Test Michelin Le Mans, Test Mugello