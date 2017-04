Acerbis Dutch Round, FP2: imprendibile Jonathan Rea

di Michela Alitta

Terminata anche la seconda sessione di prove libere dell’Acerbis Dutch Round, al TT Circuit di Assen, si torna alle “vecchie” abitudini: è di Jonathan Rea infatti il miglior tempo nella combinata di entrambi i turni, grazie un 1’35.383.

Rea ha un record eccellente sulla pista olandese dove ha vinto nove gare del Campionato Mondiale delle derivate di serie, firmando due doppiette negli ultimi due anni: visto il ritmo fatto vedere quest’oggi sembra assolutamente intenzionato a festeggiare degnamente le 200 gare in WorldSbk.

Il Campione in carica è seguito in classifica da Chaz Davies che precede di poco più di un decimo Tom Sykes, che a sua volta accusa un ritardo di +0.149s dal suo compagno di squadra.

Alle loro spalle troviamo Jordi Torres (Althea BMW Racing Team) e Lorenzo Savadori, che hanno migliorato significativamente il tempo fatto registrare nelle FP1, soprattutto il pilota italiano che era stato condizionato da problemi tecnici.

Al sesto posto troviamo Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse) seguito da Eugene Laverty: il Milwaukee Aprilia team ha fatto un grande passo avanti nel corso della giornata.

Deluso invece Michael van der Mark, solo ottavo, che non è riuscito a migliorare il crono registrato al mattino, dove ha concluso con il quarto posto.

Completano la top 10 e accedono direttamente alla Tissot-Superpole 2 Alex Lowes, nonostante sia incappato in un’altra caduta a grande velocità e Marco Melandri (Aruba.it Racing – Ducati), che non migliora nemmeno lui.

Si giocheranno invece l’accesso alla seconda manche di qualifiche Randy Krummenacher (Kawasaki Puccetti Racing), Xavi Fores (BARNI Racing Team), rallentato da alcuni problemi tecnici sulla sua Panigale, e la coppia Red Bull Honda composta da Stefan Bradl e Nicky Hayden.

Nelle FP2 c’è stata una caduta anche per Leandro Mercado (IODARacing), 18esimo a fine giornata.

I piloti torneranno in pista domani, sabato 29 aprile, alle 8:45 con le FP3, successivamente saranno impegnate nelle qualifiche con la Tissot-Superpole 1 alle 10.30 e la Tissot-Superpole 2 alle 10.55.

Alle 13:00 sarà la volta della partenza di Gara1 che inizierà alle 13.00.

