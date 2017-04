MotoGP: Operazione riuscita per Rins, “Desidero iniziare immediatamente il mio recupero”

di Gianluca Rizzo

MotoGP Infortunio Rins– Dopo la caduta durante le FP3 del Gp delle Americhe, Alex Rins, è stato sottoposto poche ore fa ad un intervento chirurgico al braccio sinistro. Dopo l’incidente, il pilota Suzuki, era stato sottoposto ad un intervento presso l’ospedale di Austin per stabilizzare la frattura.

Questa mattina lo spagnolo è stato sottoposto ad un ulteriore intervento da parte del dottor Xavier Mir, durante il quale le ossa rotte dell’avambraccio e del polso sono state messe in posizione attraverso lastre in titanio. Oltre alle fratture, al pilota è stato diagnosticato anche un infortunio al nervo ulnare, che verrà ricontrollato tra un paio di settimane. Dalla prossima settimana inizieranno i primi trattamenti, mentre per la riabilitazione dovranno passare almeno dieci giorni.

Per il rientro in pista non ci sono date certe, i medici stimano dalle 6 alle 8 settimane.

Queste le parole di Alex Rins al termine dell’operazione: “L’intervento chirurgico è andato molto bene secondo quello che mi ha detto il Dr. Mir. Vorrei ringraziarlo personalmente per tutta la sua cura e attenzione dopo la caduta a Austin sabato scorso, lui e tutta la sua squadra per cura che mi hanno dato in questi giorni in ospedale. I messaggi che ho ricevuto attraverso i social media mi hanno veramente incoraggiato, in particolare la gentilezza che è stata dimostrata da ogni membro del Team Suzuki. Questo mi riempie di energia e desidero iniziare immediatamente il mio recupero e tornare il più presto possibile “.

In sostituzione dell’infortunato Alex Rins la casa di Hamamtsu ha deciso di impiegare il tester Takuya Tsuda. Il pilota giapponese, alla prima gara in classe regina, prenderà parte al Gp di Jerez in programma il prossimo 7 maggio e anche ai test IRTA del giorno seguente.

