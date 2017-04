MotoGP: Lorenzo vuole la Ducati come la “sua” Yamaha

di Alessio Brunori

MotoGP 2017 Ducati Lorenzo – L’inizio di campionato di Jorge Lorenzo ha sottolineato tutte le difficoltà del maiorchino di adattarsi alla Ducati. Dopo tre Gran Premi il #99 ha solamente dodici punti contro i 56 del suo ex team-mate Valentino Rossi, che Lorenzo ha elogiato dopo il GP degli Stati Uniti (clicca qui per leggere).

La Ducati non si adatta allo stile dello spagnolo e in una recente intervista rilasciata a Motorsport.com Lorenzo ha detto che la “Rossa” a due ruote dovrebbe cambiare le sue priorità, dedicandosi più al telaio che non al motore. La filosofia della casa di Borgo Panigale è ben nota, è risaputo che il telaio non sia uno dei punti di forza della Desmosedici e anche se in Ducati stanno facendo il massimo per avvicinarsi allo stile dell’ex pilota Yamaha, la GP17 non potrà mai diventare guidabile come la Yamaha M1. Che Lorenzo si sia già pentito del passaggio in “Rosso”? Ecco le sue parole.

“Yamaha e Ducati sono due case diverse con due filosofie differenti. Yamaha è sempre stata ossessionata dal telaio, per rendere la vita del pilota più facile, invece, la Ducati ha scelto nel corso degli ultimi dieci anni di rendere il motore più potente e con un’ottima elettronica – ha detto Jorge Lorenzo – Ora devono cambiare le priorità, e, a parte l’ulteriore sviluppo del motore, provare diversi tipi di telaio per facilitare la velocità in curva e rendere la vita più facile al pilota.”

