MotoGP: Audi pensa alla cessione di Ducati

di Alessio Brunori

Audi Ducati – La Ducati non sta raccogliendo quanto atteso nella MotoGP, l’ingaggio stellare di Jorge Lorenzo (24 milioni di euro in due anni) non ha portato a nessun risultato e sino ad ora l’unico podio della stagione è arrivato in Qatar con Andrea Dovizioso. Solo a Losail la nuova Desmosedici GP17 progettata da Gigi Dall’Igna è stata competitiva, mentre sia in Argentina che negli Stati Uniti la “Rossa” a due ruote “navigava” nelle retrovie.

E’ poi di oggi la notizia che il gruppo Audi-VW (proprietario di Ducati) sarebbe pronto a cedere l’azienda acquisita nel 2012 per aumentare gli investimenti sulle auto elettriche. La crisi MotoGP non riflette però il mercato delle vendite, che va a gonfie vele. 55.451 moto vendute nel 2016 (+1,2% rispetto 2015 che a sua volta era già stato da primato) di cui 15.500 sono Scrambler.

Il mercato più forte come riporta la Gazzetta dello Sport rimane quello degli Stati Uniti, ma crescono anche quelli di Italia e Spagna, e soprattutto la Cina, con un’impennata delle vendite (più che raddoppiate rispetto al 2015).

Audi aveva acquisito il marchio italiano nel 2012 per una cifra attorno agli 860 milioni di euro ed ora le fonti anonime che ieri hanno divulgato la notizia raccontano che ad Ingolstadt, ma soprattutto a Wolfsburg, avrebbero scelto la banca d’investimento Evercore per valutare le opzioni per la cessione del brand Ducati, per i quale si parla di una valutazione di 1,5 miliardi di euro.

Nessun nome sui possibili acquirenti, anche se sempre secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbero essere cinesi o indiani (Hero), passando per il consorzio che nel 2007 ha acquisito la Aston Martin.

Per ora da Borgo Panigale nessun commento, bocche cucite con la speranza che una possibile cessione non vada ad “impattare” sul settore sportivo, MotoGP e Superbike.

27th aprile, 2017

Tag:Audi Ducati, Gruppo Audi-VW, MotoGP, Possibile Cessione Ducati, Superbike