MotoGP: Andrea Dovizioso, “I problemi Ducati sono quelli di sempre”

di Alessio Brunori

MotoGP 2017 Ducati Dovizioso – Le aspettative della Ducati per la stagione 2017 erano altissime, la nuova moto avrebbe dovuto se non eliminare del tutto, almeno “smussare” i difetti della “vecchia” Desmosedici GP16, ma al momento dopo tre gare, la delusione è sul volto di tutti gli uomini in “Rosso”, tra questi anche Andrea Dovizioso, che con la casa di Borgo Panigale corre dal 2013. I problemi a detta del “Dovi” sono sempre gli stessi, la moto fatica a “girare” e anche il consumo degli pneumatici non è migliorato.

L’unico podio è arrivato in Qatar, ma poi in Argentina e negli Stati Uniti, due piste su cui la Ducati era andata molto forte in passato, i risultati raccolti sono stati deludenti. Se da un lato c’è la mancanza di adattamento di Jorge Lorenzo alla moto (il maiorchino ha sempre guidato la Yamaha e sembra non trovarsi con la Desmosedici, un pò come accadde a Rossi nel 2011), dall’altro preoccupano le prestazioni di Dovizioso e soprattutto le sue parole.

“Guardando ai risultati del passato e alle aspettative è un disastro. Mi aspettavo di meglio, almeno nel consumo delle gomme. I problemi sono quelli di sempre. E’ difficile dare una spiegazione. Non abbiamo alcun piano preciso ed è l’aspetto più importante – ha detto Andrea Dovizioso dopo la gara di Austin così come riportato da Marca.com – Ora è il momento di sedersi ad un tavolo e parlare del futuro, perché siamo un team ufficiale e non possiamo permetterci una performance simile. Dobbiamo parlare di tutto e sentire tutti i punti di vista. Ci sono diversi problemi da risolvere.”

La prossima gara è in programma a Jerez, una pista da sempre ostica per la Ducati, ma dove i piloti ufficiali hanno provato poco tempo fa. “Tutto è possibile. Quello che sta accadendo ora non va bene. Non siamo così competitivi come vorremmo.”

27th aprile, 2017

