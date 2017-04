Moto3: Nuova partnership tra Sky e la VR46 di Valentino Rossi

di Alessio Brunori

Sky VR46 Junior Team – Sky rafforza la propria partnership con la VR46 di Valentino Rossi. Il nuovo accordo prevede di scoprire e far crescere insieme i talenti delle due ruote ancor prima del loro debutto nel Motomondiale.

Oltre al motomondiale, dove il Team è presente nelle classi Moto3 (con Andrea Migno e Nicolo Bulega) e Moto2 (con Francesco Bagnaia e Stefano Manzi), inizia la collaborazione anche con lo Junior Team della VR46 Riders Academy, la fucina di talenti selezionata e allenata dal 9 volte campione del mondo.

Il primo appuntamento è in programma domenica 30 aprile sul circuito di Albacete, in Spagna, dove debutterà nel campionato FIM CEV il nuovo Sky VR46 Junior Team, con gli italiani Celestino Vietti Ramus e Dennis Foggia (15 e 16 anni).

Le livree delle moto e le tute dei due piloti saranno in linea con quelle dello Sky Racing Team VR46, questo per sottolineare la continuità nell’impegno per la crescita del talento, in tutte le categorie.

