Superbike: Van der Mark impaziente di affrontare il round di casa

di Michela Alitta

Questo sarà un fine settimana speciale per i tifosi olandesi, con il pilota di casa Michael van der Mark che arriva al TT Circuit Assen con buone sensazioni in sella alla sua Yamaha YZF-R1 e con l’obiettivo di fare bene su una pista dove si sente a suo agio e dove potrà contare sul sostegno del pubblivo.

Michael Van der Mark è quindi positivo in vista dell’Acerbis Dutch Round: “Non vedo l’ora di correre le mie gare di casa ed è sempre qualcosa di speciale guidare davanti al tuo pubblico. Dopo i buoni risultati ottenuti nel week end ad Aragon e un buon test, sono molto fiducioso per il fine settimana di Assen. La YZF-R1 inizio a sentirla come la mia moto e correre su questa pista dovrebbe essere una buona combinazione. Speriamo di poter ottenere qui i migliori risultati della stagione e di potermi divertire nella mia gara di casa!”

La celebre “Università della moto” è il tracciato preferito di molti piloti, tra cui il suo compagno di squadra Alex Lowes, che qui ha conquistato il podio nel 2014 e punta a replicare.

“Dopo una solida partenza stagionale sono molto motivato in vista di Assen. Nei due prossimi mesi disputeremo molte gare e sono entusiasta del potenziale del Pata Yamaha” – ha spiegato Alex Lowes – “Assen è una pista che ho sempre apprezzato, mi piace molto il terzo settore e questa parte si adatta molto al mio stile di guida. I tifosi sono sempre stati fantastici e ora che ho il compagno di squadra olandese credo che sarà ottimo per la squadra. Michael avrà molta pressione e ha già detto che lotterà per la vittoria. Speriamo sarà un buon fine settimana”.

26th aprile, 2017

Tag:acerbis dutch round, acerbis dutch round 2017, Alex Lowes, Assen, assen wsbk, campionato mondiale motul fim sbk 2017, Michael van der Mark, Pata Yamaha Official WorldSBK Team, Sbk, TT Circuit Assen, Wsbk, Yamaha Yzf R1