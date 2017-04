Superbike: Jonathan Rea ne fa 200

di Michela Alitta

Dopo tre giorni di test a Portimao, il Kawasaki Racing Team è pronto ad affrontare il quarto round della stagione, l’Acerbis Dutch Round, in programma questo fine settimana su uno dei tracciati più suggestivi del calendario: il TT Circuit di Assen, la celebre “Università della Moto”.

Per Jonathan Rea si tratta di un appuntamento importante dato che toccherà quota 200 gare nel MOTUL FIM Superbike World Championship, e spera quindi di festeggiare con l’ennesimo fine settimana da protagonista grazie anche agli aggiornamenti testati in Portogallo.

Il Campione in carica non si sbilancia molto, conscio che 50 punti dopo tre round sono un bottino consistente ma non decisivo dato il talento dei suoi inseguitori, in primis il compagno di team Tom Sykes.

“Domani ad Assen correrò la mia 200esima gara in carriera nel WorldSBK, è qualcosa di cui sono orgoglioso e anche entusiasta” – ha spiegato Jonathan Rea – “Sono eccitato di correre ad Assen. Dalla gara del Motorland Aragon abbia avuto tre giorni di test dove abbiamo lavorato sodo per migliorare il set up della ZX-10RR, con risultati positivi. Il week end ad Assen è sempre in questo periodo dell’anno e guardando al passato il meteo può giocare la sua parte, quindi è importante essere veloce sia sull’asciutto sia sul bagnato. È sempre un piacere correre davanti al pubblico olandese, che è molto caloroso”.

Tom Sykes ha approfittato della pausa per curare i malesseri fisici che lo hanno rallentato nel terzo round al MotorLand Aragon ed è quindi alla ricerca di risultati positivi nel quarto appuntamento stagionale, contento dei progressi fatti nel test.

“Non vedo l’ora di tornare in pista ad Assen” – ha detto Tom Sykes – “Devo solo vedere come mi sento fisicamente dopo i problemi che ho avuto. Questo mi ha un po’ distratto, ma sono pronto a tornare in Olanda per correre. Anche se non ero al massimo della forma abbiamo ottenuto dati importanti nei test. Mi piace molto Assen, come credo ad ogni pilota. Abbiamo fatto alcune piccole modifiche al set-up e alcuni miglioramenti che porteremo questo week end”.

