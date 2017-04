MotoGP Stati Uniti: Zarco risponde a Rossi, per il francese manovra corretta

di Alessio Brunori

MotoGP Zarco Vs Rossi GP Austin – Il Gran Premio degli Stati Uniti vinto da Marc Marquez ha visto anche il rookie Johann Zarco ancora una volta protagonista. Il pilota del Team Yamaha Tech 3 è stato anche al centro di una polemica nata dopo un contatto con Valentino Rossi, costata al pesarese tre decimi di penalità, che però non hanno influito sul risultato finale. A fine gara Rossi aveva “ammonito” il francese, reo di aver guidato in maniera troppo aggressiva, stile Moto2 (clicca qui per leggere). E’ poi arrivata la risposta del francese, che di seguito riportiamo.

“E’ il MotoGP. Dovevo farlo, perché ho avuto l’occasione di passare. Se comincio a chiedermi se posso o no, potrei sbagliarmi. Era necessario farlo e questo è tutto. Non era rapido alla curva due, perché aveva commesso un errore alla prima curva, quindi ho capito che c’era un’occasione per passare alla curva 3 – ha detto Zarco così come riportato da Gp-inside.com – Ho deciso di attaccare ed è stata una manovra un po’ al limite, ma penso che era una manovra regolare. La cosa brutta è che abbiamo un po’ perso il contatto con le due honda, anche se lui è poi riuscito a riprenderli. Io purtroppo non ho potuto seguirlo, ma credo che la situazione era una situazione normale di corsa e che queste cose possono accadere.”

Foto: Alex Farinelli

26th aprile, 2017

