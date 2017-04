MotoGP: Marquez difende Zarco, “Se tu sei aggressivo, possano farlo anche gli altri”

di Gianluca Rizzo

MotoGP Zarco Vs Rossi GP Austin– Anche Marc Marquez dice la sua riguardo al contatto tra Valentino Rossi e Johann Zarco, avvenuto durante il GP di Austin.

Dopo le parole del pilota di Tavullia (che potrete leggere qui) e la risposta del francese (che troverete qui), il campione del mondo in carica e vincitore del Gp delle Americhe, difende il pilota del team Tech3.

Queste le parole di Marc Marquez a Autosport: “Si, è stato aggressivo, ma all’inizio della gara tutti spingono al 100%”.

“Io sono un pilota aggressivo, Valentino è un pilota aggressivo. In passato ci siamo superati in maniera dura e credo che lo faremo anche in futuro”.

“Se tu sei aggressivo e superi con grinta, devi capire che possano farlo anche gli altri. Ma è sempre stato così, sono le gare”.

Dopo il contatto, il “Dottore”, ha rialzato la moto e tagliato la curva, vendo sanzionato con l’aggiunta di tre decimi sul tempo di gara. La sanzione però non ha influenzato il risultato finale, che ha visto Rossi chiudere al secondo posto. A riguardo il pilota HRC ha trovato la penalità inutile, poiché il #46 “non ha guadagnato nulla”.

26th aprile, 2017

