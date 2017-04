Superbike: il Campionato si prepara all’esame all’Università della Moto

di Michela Alitta

Il Campionato Mondiale delle derivate torna questo fine settimana per uno degli appuntamenti più attesi, il questo di questa stagione, al TT Circuit di Assen, il mitico tracciato olandese conosciuto come “L’Università della Moto” per il suo layout impegnativo che richiede grande velocità e grande talento.

Con le sue diciotto curve, curiosamente ben dodici a destra e solo sei a sinistra, in 4.542 Km di lunghezze e un rettilineo mozzafiato di 300 metri, Assen è un circuito storico nel panorama del Motomondiale e nella storia del WorldSuperbike è secondo solo a Phillip Island per numero di corse disputate: cinquanta contro cinquantatre.

La stagione fino a questo momento è stata dominata da Jonathan Rea, che in Olanda correrà la sua 200esima gara nel WorldSbk: i numeri parlano di cinque vittorie in sei gare e tre pole in altrettanti round, che vogliono dire già cinquanta i punti di vantaggio sul secondo in classifica iridata.

Assen per i suoi rivali diventa un appuntamento fondamentale per mettere un po’ di incertezza alla corsa iridata, ma il circuito olandese è un tracciato tradizionalmente favorevole a Rea quindi non sarà un compito facile.

Il nord-irlandese ha infatti trionfato ben nove volte su questa pista, mentre Davies è a digiuno di vittorie e a Sykes il gradino più alto del podio manca dal 2013: loro sono i piloti chiamati a sovvertire i pronostici della vigilia che vogliono Rea il favorito assoluto.

Osservati speciali saranno Marco Melandri e l’idolo di casa Michael Van Der Mark che punterà certamente a ben figurare nel “suo” round, che nelle ultime due edizioni gli ha regalato ben 3 podi su quattro manche disputate.

Di seguito il programma WorldSbk dell’Acerbis Dutch Round:

VENERDI’ 28 APRILE

09:45 – 10:45 Prove Libere 1

14:30 – 15:30 Prove Libere 2

SABATO 29 APRILE

08:45 – 09:10 Prove Libere 3

10:30 – 10:45 Tissot-Superpole 1

10:55 – 11:10 Tissot-Superpole 2

13:00 Gara 1

DOMENICA 30 APRILE

09:30 – 09:45 Warm Up

13:00 Gara 2

