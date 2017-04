MotoGP Stati Uniti: Vinales, “E’ stata una caduta veramente strana”

di Alessio Brunori

Gp Austin MotoGP Yamaha – Il Gran Premio delle Americhe di Maverick Vinales è durato un solo giro. Il pilota della Yamaha, che prima del GP di Austin guidava la classifica iridata, è caduto perdendo in un solo colpo l’avantreno della sua M1 e la leadership del mondiale, andata al team-mate Valentino Rossi. Una caduta che lo spagnolo non riesce a spiegarsi, a lui la parola.

“E’ stata una caduta veramente strana. Ho fatto esattamente la stessa cosa fatta nel Warm Up e per tutto il weekend, ma sono caduto. Penso che abbiamo avuto alcuni problemi con la gomma anteriore, ma in ogni caso, sappiamo che siamo forti e che abbiamo la velocità. Ho intenzione di provare a dimenticare questo incidente e andrò a Jerez per essere ancora più veloce, più forte e più costante di quanto non fossi qui.”

Maverick ha poi parlato del suo compagno di squadra Valentino Rossi, nuovo leader del mondiale e di Marquez..

“Mi congratulo con lui perché ha fatto una grande gara, molto intelligente, senza rischiare. Complimenti anche a Marquez, perché questo fine settimana è stato fantastico. Forse eravamo gli unici che potevano contrastarlo, ma lui ha fatto un fine settimana spettacolare.”

Foto: Alex Farinelli

24th aprile, 2017

