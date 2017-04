MotoGP Stati Uniti Michelin: Goubert, “Fine settimana incoraggiante”

di Alessio Brunori

Gp Austin MotoGP Michelin – Marc Marquez ha vinto per la quinta volta consecutiva sul circuito di Austin, andando a precedere il nostro Valentino Rossi e Dani Pedrosa. La Michelin si è detta molto soddisfatta del rendimento dei loro pneumatici e soprattutto dalla varietà scelta dai piloti. I primi tre ad esempio hanno utilizzato combinazioni diverse, Marquez mescola dura sia al posteriore che all’anteriore, Rossi mescola media sia al posteriore che all’anteriore e infine Pedrosa media anteriore e dura posteriore.

“Questo è stato un altro fine settimana importante per noi e dimostra ancora una volta le diverse opzioni di pneumatici che possono essere utilizzate dai piloti. In gara sono state utilizzate cinque delle sei specifiche portate e i piloti del podio hanno utilizzato configurazioni diverse – ha detto Nicolas Goubert, Vice Direttore, Direttore Tecnico e Responsabile del Programma MotoGP – I piloti hanno riferito che la pista era molto sconnessa e che era cambiata molto rispetto allo scorso anno, quindi siamo rimasti colpiti da come siano riusciti a gestire ed utilizzare le gomme. Nel complesso è stato un altro fine settimana incoraggiante e da cui potremo raccogliere molti dati. Ora andiamo in Europa, a Jerez e poi avremo un test importante il lunedì dopo la gara che ci vedrà fare alcuni confronti back-to-back tra pneumatici esistenti, prototipi precedenti e nuove versioni, tutti progettati per migliorare le prestazioni.”

24th aprile, 2017

