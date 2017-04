MotoGP Stati Uniti: Lorenzo, “Rossi è un grande esempio per tutti”

di Alessio Brunori

Austin GP – Jorge Lorenzo dopo tre gare con la Ducati occupa la tredicesima posizione nella classifica iridata con 12 punti. Un inizio da incubo per il cinque volte campione del mondo, che però dopo la gara ha voluto fare i complimenti al suo ex team-mate Valentino Rossi, che guida la classifica mondiale con 56 punti.

“Valentino dimostra che la MotoGP è un campionato che si può vincere con regolarità, è sempre sul podio. Marquez ha commesso un errore in Argentina e Vinales qui. Valentino ha fatto tre podi di fila, quindi mi congratulo con lui – ha detto a Motorsport.com – Ho sempre detto che Rossi è un grande esempio per tutti. A 38 anni continua sempre a lavorare al massimo, non ha gettato la spugna e, infine, è il leader del campionato.”

24th aprile, 2017

