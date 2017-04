MotoGP | Stati Uniti, Gara: Lorenzo, “Ho perso l’ottava posizione per colpa di Iannone”

di Roberto Valenti

Austin GP, Ducati Team – Nonostante l’ottima qualifica di ieri, conclusa, ricordiamo, con la sesta posizione nella griglia di partenza del Gran Premio di oggi, Jorge Lorenzo ha chiuso il proprio week-end ad Austin in nona posizione, raccogliendo meno di quanto sperava. Lo spagnolo ha lottato duramente con una Desmosedici GP, moto che ancora non lo soddisfa a pieno, cercando di tirare fuori il massimo della prestazione nella parte centrale di gara. Stabilizzato in ottava posizione, subito dietro al compagno di team Andrea Dovizioso, l’ex Yamaha ha subito la rimonta di Andrea Iannone, incassando il sorpasso a poche tornate dalla fine.

Ecco le parole di Jorge Lorenzo: “E’ stata una gara tutto sommato positiva se consideriamo il passo messo in mostra venerdì. Ho lottato duramente col consumo della gomma davanti e senza qualche piccolo intoppo potevamo chiudere a poco più di dieci secondi dalla vetta, risultato che sarebbe stato certamente positivo. Ho cercato di dare il massimo e i diciassette secondi finali non ci soddisfanno, ma prendiamo i punti positivi del week-end e andiamo avanti. Purtroppo ho perso l’ottava piazza per colpa di Andrea Iannone: a pochi giri dalla fine mi ha sferrato un attacco al limite nel primo settore, facendomi perdere due secondi. Danilo (Petrucci.ndr) ne ha approfittato, strappandomi l’ottava piazza. Adesso andiamo in Europa confidando in una maggior fortuna”.

Foto: A.Farinelli

