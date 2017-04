MotoGP | Stati Uniti, Gara: Dovizioso, “Non abbiamo mai avuto il passo che speravamo”

di Roberto Valenti

Austin GP, Ducati Team – Sesta posizione finale per Andrea Dovizioso nel Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del mondiale 2017 di MotoGP. L’italiano non è mai stato in lotta per le posizioni di vertice della classifica, faticando e non poco col consumo della gomma anteriore. L’obiettivo adesso sarà svoltare subito pagina in previsione del rientro in Europa.

Ecco le parole di Andrea Dovizioso: “E’ stato un weekend difficile e anche in gara non abbiamo mai avuto il passo che speravamo. Peccato, perché mi aspettavo di più da questo GP, ma questo risultato conferma che purtroppo abbiamo ancora molto lavoro da fare per risolvere certi limiti della nostra moto e poter stare davanti con i nostri rivali in tutti i circuiti.”



Foto: A.Farinelli

