Moto3| Gp Austin: Antonelli chiude in quattordicesima posizione

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Gara Austin 2017 – Il pilota del team Red Bull KTM Ajo, ha ottenuto due punti nel gran premio del Texas. La gara della Moto3 è stata condizionata dalla bandiera rossa, esposta in seguito alla caduta di Toba, fortunatamente senza conseguenze per il pilota. Dopo la seconda partenza, Niccolò non è riuscito a mantenere il passo dei piloti di testa e non ha potuto fare altro se non accontentarsi della quattordicesima posizione. Attualmente, il pilota della VR46 Academy è quattordicesimo nella classifica mondiale, a quota 11 punti.

“Ho fatto una buona partenza ma dopo qualche giro, non avevo feeling in frenata e ho perso diverse posizioni fino a quando mi sono trovato con molti piloti. Non ho potuto fare di più, alla fine ho pensato solo a terminare la gara e fare esperienza. Dobbiamo guardare la telemetria per capire cos’è successo e come migliorare per la gara di Jerez”.

24th aprile, 2017

Tag:Gp Austin, Moto3, Niccolo Antonelli, Red Bull KTM Ajo