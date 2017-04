Moto2|Stati Uniti: buon settimo posto per Corsi, migliora Bassani

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Gara Austin 2017 – Il pilota del team Speed Up ha replicato il settimo posto dell’Argentina, buona prestazione anche per Axel Bassani.

Nonostante la qualifica difficile, Simone ha fatto un’ottima partenza e dalla diciassettesima posizione è riuscito a rimontare fino al settimo posto:

“Sono contento ma potevamo fare meglio e puntare almeno alla quinta posizione; ero davvero al limite e ho preferito non rischiare. Abbiamo ancora dei problemi di chattering ma sono fiducioso che non appena li avremo risolti, potrò tornare a lottare con il gruppo di testa. Dobbiamo comunque essere soddisfatti per la rimonta e sono carico per Jerez”.

Axel sta sempre più prendendo confidenza con la moto e sulla gara di ieri, si è detto molto soddisfatto per il passo gara anche se c’è il rammarico per non aver migliorato prima:

“Mi dispiace che abbiamo migliorato solo in gara di un secondo e sei decimi il tempo sul giro perchè avrei potuto fare una qualifica migliore. Sono contento perchè la moto è migliorata tanto e non vedo l’ora di correre a Jerez, finalmente una pista che conosco!”.

24th aprile, 2017

Tag:Axel Bassani, Gp Austin, Moto2, Simone Corsi, Speed Up