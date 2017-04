Moto2| Stati Uniti: Marini chiude nella top 10; gara sfortunata per Baldassarri

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Gara Austin 2017 – Il team Forward Racing chiude nella top 10 grazie ad una buona gara di Luca Marini; Lorenzo Baldassarri abbandona dopo pochi giri a causa di un contatto.

Dopo una partenza strategia, Marini dopo un buon numero di sorpassi ha raggiunto il gruppo dei piloti più veloci concludendo al decimo posto; ora, il “Maro” guarda con fiducia al gran premio della prossima settimana a Jerez, una delle sue piste preferite:

“Sono davvero contento, sapevo che potevo fare una buona gara e ho cercato di lottare fin da subito, recuperando diverse posizioni. Il feeling con la moto era buono e sono riuscito a conquistare quello che volevo. Ringrazio la squadra per l’ottimo lavoro fatto in questo weekend, i miei sponsor e Giovanni Cuzari che crede molto in noi. Non vedo l’ora di correre a Jerez”.

C’è un atmosfera diversa invece nel box di Lorenzo Baldassarri. Dopo la partenza, un contatto con un pilota gli ha fatto perdere strada dagli inseguitori; poi mentre stava cercando di recuperare le posizioni perse, un altro contatto lo ha costretto al ritiro.

“Nonostante la mia gara sia finita in anticipo, ho imparato molte cose. Dopo il warm up ero fiducioso di poter fare una buona gara. E’ stata solo sfortuna ma penso già alla prossima gara su una delle mie piste preferite”.

24th aprile, 2017

Tag:Forward Racing Team, Gp Austin, Lorenzo Baldassarri, Luca Marini, Moto2