Moto2| I piloti dello Sky Racing Team VR46 fuori dalla zona punti

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Gara Austin 2017 – Gara piuttosto complicata per Francesco Bagnaia e Stefano Manzi che lasciano il Texas con zero punti.

Il tracciato di Austin risulta particolarmente difficile da affrontare in una nuova categoria e lo dimostra la gara dei piloti dello Sky Racing Team. Pecco ha sfiorato di poco la zona punti, tagliando il traguardo in sedicesima posizione ma resta fiducioso per la prossima gara:

“Sapevo che avrei fatto fatica anche se venerdì eravamo partiti bene, ma abbiamo trovato delle difficoltà in qualifica e in gara. Ci serve più confidenza con la guida della moto ma credo che già da Jerez le cose andranno meglio perchè possiamo confrontare i dati dei test”.

La gara di Stefano Manzi invece è finita alla prima curva, coinvolto in un incidente con Julian Simon:

“E’ stato un weekend difficile, la pista è molto complicata. Purtroppo la mia gara è finita subito e non ho potuto fare nulla per rimediare”.

24th aprile, 2017

Tag:Francesco Bagnaia, Gp Austin, Moto2, Sky Racing Team VR46, Stefano Manzi