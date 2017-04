MotoGP Stati Uniti Qualifiche: Zarco, “Siamo molto soddisfatti del risultato della qualifica”

di Gianluca Rizzo

GP Austin MotoGP Qualifica Tech3– Altra Grande prestazione per il rookie Johann Zarco, che ha chiuso la qualifica di Austin, con il quinto tempo, a soli 62 millesimi da Dani Pedrosa. Il compagno di squadra, Jonas Folger, è rimasto leggermente più attardato e ha chiuso con l’ottavo tempo. Due risultati per il team francese di tutto rispetto se si pensa che entrambi i piloti sono al debutto in classe regina su questa pista.

Queste le parole di Johann Zarco: “Oggi è andato bene per me e per la squadra e siamo molto soddisfatti del risultato della qualifica per la gara di domani. In Q2, abbiamo usato le gomme morbide, come quasi tutti gli altri, e la mia sensazione era forte sulla Yamaha. Ho fatto un buon tempo e sono rimasto terzo alla fine della sessione, ma poi Rossi e Pedrosa, che hanno molta esperienza, sono riusciti a migliorare i tempi e sono finito quinto. Il risultato è ancora fantastico e userò questa opportunità per spingere per un grande risultato. Abbiamo l’obiettivo di intraprendere un buon inizio e poi stare con i migliori ragazzi per il più a lungo possibile e imparare da loro perché questo è il modo migliore per acquisire conoscenza. In questo fine settimana la mia ambizione è stata di lavorare in preparazione per la gara, ma allo stesso tempo sono stato in grado di fare un giro veloce ogni qualvolta fosse necessario. Quindi, sto ancora imparando e avrò bisogno di più tempo per avvicinarmi ai primi, ma a per momento tutto va bene e per questo posso sorridere “.

Queste le parole di Jonas Folger: “Sono contento del mio risultato in qualifica di oggi e non vedo l’ora di combattere domani a Austin, in Texas. Abbiamo avuto un po’ di difficoltà all’inizio del primo giorno e ho avuto alcuni problemi al mattino. Tuttavia, la squadra e io abbiamo lavorato sodo e abbiamo trovato la direzione giusta per andare avanti per la qualificazione e qui ho la mia fiducia. Alla fine abbiamo segnato l’ottavo tempo della griglia di partenza, risultato positivo e so che posso fare un buon lavoro da qui. Forse avremmo potuto trovare qualche decimo in più, ma ho fatto un piccolo errore alla fine. Tuttavia, sono ancora contento e domani, se guido intelligentemente e parto forte all’inizio più un passo costante, so che possiamo portare molti punti a casa “.



23rd aprile, 2017

Tag:Austin, Circuit Of The Americas, Johann Zarco, Jonas Folger, Michelin, MotoGP, MotoGP 2017, Motomondiale, Qualifiche Austin, Qualifiche COTA, Tech3, Texas, usgp, USGP 2017, Yamaha