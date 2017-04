MotoGP | Stati Uniti, QP: Petrucci, “Non ho mai trovato la giusta fiducia per andare forte”

di Roberto Valenti

Austin GP, Octo Pramac Racing – E’ stato un sabato di qualifiche molto particolare ad Austin. La pioggia caduta la notte e la temperatura che si è abbassata di oltre quindici gradi rispetto al venerdì hanno reso le condizioni del Circuit of the Americas ancora più problematiche. Solo cinque piloti, tra cui Scott Redding, sono infatti riusciti nelle FP3 a migliorare i tempi del venerdì.

Scott ha confermato l’ottimo stato di forma ed ha girato velocissimo nelle FP3 (5° tempo) conquistando la qualificazione diretta alla Q2, già comunque ipotecata con il 9° posto del venerdì. Nella qualifica per la pole position, però, il pilota inglese non è riuscito a fare quel piccolo step che gli avrebbe consentito di conquistare una posizione migliore ed ha chiuso con il tempo di 2’04.673 a soli 12 millesimi dalla terza fila e a 50millesimi dall’ottavo posto. Petrux è riuscito a migliorare rispetto alle difficoltà del venerdì ma ha incontrato ancora qualche problema nel trovare il miglior feeling con la sua Ducati Desmoedici GP 2017.

Ecco le parole di Danilo Petrucci: “Non è stato uno dei miei giorni migliori. Non ho mai trovato la giusta fiducia per andare forte. Mi manca il feeling sull’anteriore e questo non mi permette di spingere come vorrei. Adesso dobbiamo rilassarci, guardare i dati, vedere dove perdiamo e dove possiamo migliorare. Per fortuna la gara è domani e cercheremo di fare il massimo”.

Ecco invece le impressioni di Scott Redding: “In qualifica ho avuto tanti problemi con l’anteriore. Ho provato a spingere ma ogni volta che mi trovavo a centro curva sentivo l’anteriore chiudersi. Ho cercato di dare il massimo nella situazione in cui eravamo anche se questa mattina sentivo di avere più feeling. Sono comunque fiducioso. Sto andando sempre più veloce in ogni sessione ed il passo gara è buono”.

