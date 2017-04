MotoGP | Stati Uniti, QP: Dovizioso, “Domani possiamo fare una bella gara”

di Roberto Valenti

Austin GP, Ducati Team – Giornata sfortunata per Andrea Dovizioso al Circuit of the Americas di Austin. L’italiano della Ducati ha accusato qualche piccolo problema nel corso delle libere tre, non riuscendo a sfruttare tutti i minuti a disposizione con la prima moto, e questo ha sicuramente influito sul risultato finale della qualifica. Da notare che Dovizioso, settimo in graduatoria, ha incassato tre decimi da Jorge Lorenzo. L’obiettivo domani sarà portare a casa dei punti dopo il passo falso di Termas.

Ecco le parole di Andrea Dovizioso: “Anche oggi abbiamo trovato delle condizioni particolari, però alla fine sono contento di come è andato il pomeriggio. Nonostante qualche piccolo problema siamo riusciti comunque a fare un run nello stesso orario della gara e siamo riusciti a migliorare. Non credo sia possibile lottare per la vittoria domani ma sicuramente possiamo giocarci un buon risultato. Purtroppo in qualifica nella seconda uscita ho commesso qualche errore e non sono riuscito a segnare il tempo che avrei potuto fare. Peccato per la settima posizione in griglia, però secondo me domani possiamo fare una bella gara.”

Foto: A.Farinelli

23rd aprile, 2017

