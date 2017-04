Moto2 Stati Uniti, Warm Up: Nakagami davanti a Morbidelli

di Alessio Brunori

Gp Austin Moto2 Warm Up – Dopo i piloti della classe Moto3 anche i piloti della classe Moto2 sono scesi in pista ad Austin per il Warm Up. La temperatura è salita rispetto alle prime ore mattutine, con quella dell’aria che è arrivata a 16.6°C e quella dell’asfalto a 20.3°C

Il più veloce in pista in questo turno di 20 minuti dove piloti e squadre cercano la miglior messa a punto in ottica gara è stato il il giapponese Takaaki Nakagami, che ha preceduto di soli 23 millesimi il nostro Franco Morbidelli, che ricordiamo scatterà dalla pole position davanti a Mattia Pasini.

Thomas Luthi è terzo, davanti alla KTM di Miguel Oliveira, che a sua volta ha preceduto Alex Marquez, il belga Xavier Simeon e il nostro Mattia Pasini.

La Top Ten è chiusa da Yonny Hernandez, Marcel Schrotter e Simone Corsi. Lorenzo Baldassarri ha ottenuto il dodicesimo tempo.

Luca Marini ha fatto segnare il ventiduesimo tempo, Andrea Locatelli il ventiquattresimo, Francesco Bagnaia il ventiseiesimo, Stefano Manzi il trentesimo e Axel Bassani il trentunesimo.

