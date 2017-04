Moto2| Qualifiche Austin, Pasini: “Credo nella mia squadra”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Qualifiche Gp Austin – Un fantastico Mattia Pasini scatterà dalla seconda posizione nel gran premio di Austin.

Finalmente, il risultato che Mattia meritava da tempo, è arrivato. Domani, il numero 54 sarà ben visibile nella griglia di partenza. “Paso” in questi anni ha sempre lottato con moto e squadre difficili e ora è arrivato un team che crede in lui e che sicuramente lo porterà pian piano a conquistare grandi traguardi.

“Sarà come il vino, più invecchio e più miglioro! – ha dichiarato emozionato Mattia al parco chiuso- ci voleva perchè è tutto questo inverno che siamo molto veloci. Sapevo di poter fa bene perchè stiamo lavorando un sacco, non ho mai avuto una squadra così. Loro credono in me e io credo in loro e questo fa una grande differenza. Siamo lì’, domani dobbiamo fare una gara per rimediare gli errori delle prime due gare, ho buttato via un podio o comunque dei buoni risultati per strafare. Finalmente mi diverto a guidare”.

23rd aprile, 2017

Tag:Gp Austin, Mattia Pasini, Moto2, Team Italtrans