Moto2| Pole di Morbidelli: “Pronto a lottare per la vittoria”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Gp Austin QP – Continua il dominio di Franco Morbidelli; il pilota del team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, partirà dalla prima posizione.

Con il suo 2.09.379, Franco ha dimostrato di avere un buon passo anche per la gara, dal momento che è sempre stato tra i piloti più veloci nelle sessioni precedenti e di poter lottare nuovamente per la vittoria:

“Sono molto contento di essere in pole position perchè in questo circuito ho sempre fatto fatica ad essere veloce. Abbiamo dimostrato che quest’anno la nostra moto è competitiva in tutte le piste e in ogni condizione, per questo devo ringraziare il mio team. La gara sarà impegnativa perchè anche Alex ha girato veloce ma mi sento pronto a lottare nuovamente per la vittoria e spero di poter regalare dello spettacolo ai fans americani che ci danno sempre tanto supporto”.

23rd aprile, 2017

Tag:0 Marc VDS, Estrella Galicia 0, Franco Morbidelli, Gp Austin, Moto2