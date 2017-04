Moto2| FP2 Gp Austin: ottimo inizio per Morbidelli

di Jessica Cortellazzi

Moto2 FP2 Gp Austin – L’attuale leader del campionato, Franco Morbidelli, ha chiuso la prima giornata di prove libere del gran premio del Texas in seconda posizione, preceduto dal suo compagno di squadra, Alex Marquez.

Il pilota del team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, dopo le brillanti vittorie del Qatar e dell’Argentina vuole ripetersi anche ad Austin e visto il passo mostrato nelle libere, ha tutte le carte in regola per vincere:

“E’ stato un ottimo inizio e sono molto contento del feeling con la moto perchè l’anno scorso ho fatto fatica in questa pista. Per fortuna quest’anno non è così, ho un buon passo e questo mi dà molta fiducia perchè ad essere onesti, prima di venire qua ero preoccupato. Ho trovato subito un buon ritmo e questo ci permette di avere una buona base sulla quale costruire un buon weekend”.

22nd aprile, 2017

Tag:Estrella Galicia 0.0 Marc VDS, Franco Morbidelli, Gp Austin, Moto2