MotoGP Stati Uniti, FP2: Marquez “risponde” a Vinales, Rossi è quarto

di Alessio Brunori

GP Austin MotoGP Prove Libere 2 – Ad Austin, Texas, i piloti della classe MotoGP sono scesi i pista per la seconda sessione di prove libere del Red Bull Grand Prix of The Americas, terza tappa del motomondiale 2017.

Marc Marquez ha risposto al connazionale Maverick Vinales, che nelle Free Practice 1 era stato il più veloce. Il pilota della Honda ha infatti ottenuto il miglior tempo con il crono di 2:04.061, crono che gli ha permesso di precedere il rookie Johann Zarco, in sella alla Yamaha del Team Tech 3 di 0.286s.

Vinales si è aggiudicato il terzo tempo a 0.390s dal connazionale, mentre Valentino Rossi ha recuperato sino alla quarta posizione, mentre nelle FP1 era stato solo ottavo.

Il pesarese della Yamaha è davanti alla Honda di Dani Pedrosa (la sua RC213V ha lo scarico in basso “tagliato”) e alla Ducati di Andrea Dovizioso, sesto e davanti alla Honda del Team LCR di Cal Crutchlow.

Chiudono la Top Ten provvisoria il rookie Jonas Folger (in sella alla seconda Yamaha M1 del Team Tech 3), Scott Redding (Ducati Pramac) e Andrea Iannone, che in sella alla Suzuki ha beffato proprio nel finale Jorge Lorenzo, che ha chiuso undicesimo.

Danilo Petrucci con la Ducati GP17 del Team Pramac è dodicesimo, davanti alla Honda di Jack Miller e all’Aprilia di Aleix Espargarò.

21st aprile, 2017

