MotoGP Stati Uniti, FP1: Vinales mette le ali a Austin, Dovizioso terzo, Rossi 8°

di Gianluca Rizzo

GP Austin MotoGP Prove Libere 1- Primo turno di libere in archivio per i piloti della classe regina, che sul circuito texano di Austin, hanno dato inizio al Weekend del Gp delle Americhe.

Maverick Vinales, vincitore delle prime due tappe del mondiale, si aggiudica la prima posizione nella FP1 sul circuito di Austin. Lo spagnolo della Yamaha ha chiuso con il tempo di 2:04.923 precedendo il re incontrastato della pista texana, Marc Marquez. Il #93 a differenza del pilota Yamaha non è sceso in pista con le gomme nuove alla fine del turno.

Ottimo terzo tempo per Andrea Dovizioso, che porta la sua Ducati davanti a Johann Zarco e Alvaro Bautista. Redivivo Jorge Lorenzo che chiude in sesta pozione con la sua Ducati, precedendo il connazionale della HRC Dani Pedrosa, e un non ancora perfetto Valentino Rossi.

Il maiorchino nonostante evidenti problemi è riuscito nei minuti finali a portarsi avanti, mentre il “Dottore”,che fatica nel primo settore, non è riuscito a sfruttare al meglio le gomme nuove usate nell’ultimo stint.

Nel finale Aleix Espargarò porta la sua Aprilia in nona posizione precedendo Danilo Petrucci che porta l’ultima GP17 nella top ten.

Chiude fuori dai primi 10 Andrea Iannone, che non riesce ad andare oltre alla 16esima posizione.

21st aprile, 2017

