Moto3 Stati Uniti, FP2: Canet domina, Fenati è terzo

di Alessio Brunori

GP Austin Moto3 Prove Libere 2 – I piloti della classe Moto3 sono scesi in pista per la seconda sessione del Red Bull Grand Prix of The Americas (terza tappa del motomondiale 2017) con 27.7°C nell’aria e 37.9°C sull’asfalto. Il vento ha scongiurato il rischio pioggia e la sessione si è svolta regolarmente.

Il più veloce è stato ancora una volta Aron Canet (suo il miglior tempo nelle FP1), che ha fermato il cronometro sul tempo di 2:16.750. Il pilota del Team Monlau ha portato la sua Honda NSF250RW in cima alla classifica dei tempi andando a precedere il leader del mondiale Joan Mir e il nostro Romano Fenati, che in sella alla Honda del Team Marinelli Rivacold Snipers ha girato in 0.882s dalla vetta.

Quarto tempo per Jorge Martin (Honda Del Conca Gresini Moto3), quinto e sesto per le KTM del Team Rba Boe Racing di Juanfran Guevara e Gabriel Rodrigo.

Andrea Migno (KTM Sky VR46) è settimo, davanti ad un redivivo Enea Bastianini (Honda Estrella Galicia), che torna nella prime posizioni dopo un difficile inizio di stagione. Niccolò Antonelli (Ktm Ajo Motorsport) è decimo, preceduto da John McPhee.

Nicolò Bulega in sella alla seconda Ktm del Team Sky VR46 è tredicesimo, mentre Fabio di Giannantonio e il rookie Tony Arbolino sono rispettivamente in diciassettesima e diciottesima posizione.

Marco Bezzecchi con la Mahindra del Team CIP è ventiseiesimo, Lorenzo Dalla Porta con quella del Team Aspar è ventottesimo, mentre Manuel Pagliani (team-mate di Bezzecchi) è trentesimo.

21st aprile, 2017

Tag:Adam Norrodin, albert arenas, Andrea Migno, Aron Canet, Ayumu Sasaki, Bo Bendsneyder, Darryn Binder, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Gabriel Rodrigo, Gp Austin, Gp Austin Moto3, Gp Stati Uniti, Jakub Kornfeil, Joan Mir, John McPhee, Jorge Martín, Juanfran Guevara, Jules Danilo, Kaito Toba, Livio Loi, Lorenzo Dalla Porta, Manuel Pagliani, Marco Bezzecchi, marcos ramirez, Maria Herrera, Moto3, Moto3 Austin FP2, Moto3 FP2, Moto3 Stati Uniti FP2, Motomondiale, Motomondiale 2017, Nakarin Atiratphuvapat, Niccolo Antonelli, Nicolo Bulega, Patrik Pulkkinen, Philipp Oettl, Romano Fenati, Tatsuki Suzuki, Tony Arbolino