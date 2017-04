Moto2| Preview Gp Stati Uniti: Bagnaia e Manzi pronti per il weekend americano

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Preview Gp Stati Uniti – I piloti dello Sky Racing Racing Team VR 46, Francesco Bagnaia e Stefano Manzi sono pronti per affrontare il tracciato di Austin.

Pecco, dopo l’ottimo esordio del Qatar e la conferma con il decimo posto in Argentina, vuole ripetersi anche in questo weekend americano:

“In Argentina ho fatto dei progressi sul setting e abbiamo fatto la scelta giusta a rischiare in gara. Gestendo il pneumatico posteriore mi sono sentito subito a mio agio, mi sento bene sulla moto e penso che possiamo partire da una buona base”.

Nella gara di Termas de Rio Hondo, Stefano ha stretto i denti per arrivare in zona punti malgrado il dolore al ginocchio infortunato ed ora è pronto per fare un’altro passo in avanti:

“Qui ho esordito nel mondiale nel 2015, è una pista difficile ma ho imparato a conoscerla quando correvo nella Rookies Cup. Il weekend in Argentina è stato positivo fin dalle prime prove e non vedo l’ora di tornare a correre”.

21st aprile, 2017

